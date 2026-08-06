Steak Lovers
STEAK LOVERSЕДАПУТЕВОДИТЕЛЬРЕЦЕПТЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Steak Lovers

19 291 подписчик

Самое вкусное горячее лечо из баклажанов: нежное, ароматное и совсем не жирное

Самое вкусное горячее лечо из баклажанов: нежное, ароматное и совсем не жирное

Баклажаны далеко не всегда должны быть тяжелыми и маслянистыми. Если перед жаркой ненадолго замочить их в соленой воде, они сохраняют нежную текстуру, почти не впитывают масло и становятся идеальной основой для густого ароматного соуса с помидорами, чесноком и кокосовым молоком.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии