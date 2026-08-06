Самое вкусное горячее лечо из баклажанов: нежное, ароматное и совсем не жирное

Баклажаны далеко не всегда должны быть тяжелыми и маслянистыми. Если перед жаркой ненадолго замочить их в соленой воде, они сохраняют нежную текстуру, почти не впитывают масло и становятся идеальной основой для густого ароматного соуса с помидорами, чесноком и кокосовым молоком.