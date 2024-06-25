Съемки кино на день изменят движение транспорта в центре Петербурга

Речь идёт об автобусах № 3, 22 и 27 В Петербурге в связи с проведением съёмок телевизионного художественного фильма «Авиатор» 25 июня с 6:00 до 23:59 в работу общественного транспорта вносятся изменения, сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту.