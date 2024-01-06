Есть зимой у профсоюзов приятная миссия...

В Бобруйском районе профсоюзы продолжают радовать детей подарками и хорошим настроением.В рамках благотворительной акции ´Профсоюзы - детям´, призванной оказать внимание многодетным, неполным, малообеспеченным семьям, семьям, воспитывающим детей-инвалидов, приемных детей, председатель Бобруйского районного объединения профсоюзов Виталий Сидюк посет .
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