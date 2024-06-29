Сказка Андерсена с грустным концом: Германия обыграла Данию после паузы из-за грозы и вышла в четвертьфинал Евро-2024

Германия взяла верх над Данией и пробилась в четвертьфинал домашнего чемпионата Европы по футболу. В первом тайме соперники создали достаточно моментов для взятия ворот, но отличиться не смогли, а на 35-й минуте судейская бригада приняла решение приостановить матч из-за неблагоприятных погодных условий.
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