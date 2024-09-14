F/A-18F из эскадрильи VX-9 совершил демонстрационный полёт с полной боевой нагрузкой «воздух-воздух»

Истребитель ВМС США F/A-18F Super Hornet из эскадрильи VX-9 «Вампиры» был замечен с тяжелой боевой нагрузкой класса «воздух-воздух», которая включает четыре УР AIM-174B, три УР AIM-120 и две УР AIM-9X, а также контейнер наведения и инфракрасную систему поиска и сопровождения.
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