F/A-18F из эскадрильи VX-9 совершил демонстрационный полёт с полной боевой нагрузкой «воздух-воздух»

Истребитель ВМС США F/A-18F Super Hornet из эскадрильи VX-9 «Вампиры» был замечен с тяжелой боевой нагрузкой класса «воздух-воздух», которая включает четыре УР AIM-174B, три УР AIM-120 и две УР AIM-9X, а также контейнер наведения и инфракрасную систему поиска и сопровождения.