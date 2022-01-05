Получен результат ПЦР — теста президента Мозамбика

Результаты двух ПЦР-тестов президента Мозамбика Фелипе Ньюси оказались отрицательными. Два дополнительных ПЦР-теста были проведены после получения положительных результатов экспресс-тестирования, 5 января сообщает информационное агентство Lusa.
Результаты двух ПЦР-тестов президента Мозамбика Фелипе Ньюси оказались отрицательными. Два дополнительных ПЦР-теста были проведены после получения положительных результатов экспресс-тестирования, 5 января сообщает информационное агентство Lusa.
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