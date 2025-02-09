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Охрана Трампа использовала самолеты-приманки из-за риска покушения

Охрана Трампа использовала самолеты-приманки из-за риска покушения

REUTERS/Marco Bello Охрана президента США Дональда Трампа во время его предвыборной кампании использовала самолеты-приманки из-за угрозы покушения со стороны Ирана, сообщил 9 февраля портал Axios со ссылкой на книгу журналиста Алекса Айзенштадта.

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