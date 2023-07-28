Игрок Чернышов заявил, что Захарян должен выучить итальянский язык из-за "Лацио"

Бывший футболист "Спартака" Андрей Чернышов заявил, что для российского полузащитника московского "Динамо" Арсена Захаряна переход в римский "Лацио" станет шагом к прогрессу, однако отметил, что футболист в Италии столкнется с языковыми трудностями.