Приставы остановили работу «Родной баньки»

В Екатеринбурге остановлена работа СПА-комплекса «Родная банька» на Братской, 14. Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, поводом для проверки обекта, расположенного в нежилом помещении многоквартирного дома, послужили результаты инспекционного визита сотрудников ГУ МЧС России по Свердловской области.