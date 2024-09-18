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«Закрывают глаза на делишки американцев»: как в Абхазии реализуются программы НКО при поддержке Госдепа США

«Закрывают глаза на делишки американцев»: как в Абхазии реализуются программы НКО при поддержке Госдепа США

Как выяснил RT по результатам анализа портала раскрытия расходов правительства США, Государственный департамент финансировал целый ряд некоммерческих организаций, осуществлявших деятельность на территории Абхазии, чей суверенитет США не признают.

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