Спортивный директор федерации дзюдо России о ЧЕ-2025: «Шансы у нас очень хорошие, посмотрим, как ребята справятся с волнением»

Чемпионат Европы-2025 пройдет в Подгорице (Черногория) с 23–27 апреля. «Именно здесь все лидеры — Азербайджан, Франция, Грузия — в принципе, приедут в оптимальных составах, с олимпийскими чемпионами, с призерами Игр, поэтому действительно этот чемпионат будет очень интересный.
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