Дайджест дня: Jetour на Автоторе, экстремальный Ram и другие события индустрии

Дайджест дня: Jetour на Автоторе, экстремальный Ram и другие события индустрииКалининградский Автотор начал сборку автомобилей Jetour (дочерний бренд компании Chery), первой моделью на конвейере стал кроссовер Jetour Dashing.
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