Торонто (Канада) - Самолет приземлился на крышу. Благодаря тому, что это произошло во время запланированной посадки, все были на своих местах и пристегнуты.
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Торонто (Канада) - Самолет приземлился на крышу. Благодаря тому, что это произошло во время запланированной посадки, все были на своих местах и пристегнуты.
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