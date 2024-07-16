РОСТОКИНСКАЯ ПА...
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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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Анастасия Ракова: результаты профтестирования теперь доступны московским школьникам в «МЭШ»

Анастасия Ракова: результаты профтестирования теперь доступны московским школьникам в «МЭШ»

Девятиклассники из Москвы и их родители теперь могут получить доступ к результатам профориентационного тестирования и индивидуальным рекомендациям по выбору колледжа через Московскую электронную школу (МЭШ).

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