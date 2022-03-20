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«Однажды Леброн опубликовал фото своего данка через меня». Порзингис вернул долг Джеймсу

«Однажды Леброн опубликовал фото своего данка через меня». Порзингис вернул долг Джеймсу

Центровой «Вашингтона» Кристапс Порзингис прокомментировал данк через звезду «Лейкерс» Леброна Джеймса и признался, что был рад «вернуть долг».

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