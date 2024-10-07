Zeekr несётся по трассе на автопилоте, пока водитель и пассажир под одеялом смотрят фильм (видео)

В Weibo появился видеоролик, в котором показано, как владелец автомобиля Zeekr смотрит фильм, пока машина едет сама на автопилоте по трассе с довольно большой скоростью в крайнем левом ряду, опережая другие транспортные средства.
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