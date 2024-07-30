🎉 Праздники 🎉 👬 Международный день дружбы 🧒🏼 Всемирный день борьбы с торговлей людьми 💸Всемирный день борьбы с торговлей людьми 👬День тестя и свекра 🗣День информаторов 🍰День чизкейка 🍸День цветных напитков 📆 История 30 июля в разные годы 🔹1021 год — в Киевской Руси освящён храм в честь благоверных князей Бориса и Глеба, первых святых Киевской Руси 🔹1717 год — для управления флотом была сформирована Адмиралтейств-коллегия 🔹1768 год — началось первое кругосветное путешествие Джеймса Кука 🔹1898 год — в Москве была торжественно открыта первая городская канализация 🔹1907 год — В Москве начал функционировать первый автобус 🔹1908 год — Александр Блок написал стихотворение «Она, как прежде, захотела» 🔹1939 год — в селе Лермонтово был открыт дом-музей Лермонтова 🔹1972 год — пущена в строй Красноярская ГЭС.