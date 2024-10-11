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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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39-летний Модрич об игре против 41-летнего шотландца Гордона: «Здорово, что на поле будет кто-то старше меня. Выступление за сборную – величайшая честь, это меня мотивирует»

В составе британской команды ожидается выход 41-летнего вратаря Крейга Гордона. «Здорово, что на поле будет кто-то старше меня», – сказал 39-летний хавбек.

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