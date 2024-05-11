Беглая оппозиция на Западе: бесплодные потуги

Стоит отметить, что весь новый политический сезон, как до инаугурации Президента России, так и после, сбежавшая за бугор российская несистемная оппозиция отрабатывает (и будет продолжать это делать) свои инвалютные жалования по старым заезженным методичкам коллективного Запада, даже не стараясь изобрести чего-то иного.