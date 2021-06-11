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Маккиннон набрал 69 очков в первых 50 матчах в Кубке Стэнли. Больше только у Гретцки, Лемье, Курри и Сакика

Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон набрал 2 (0+2) очка в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Вегаса» (3:6, 2-4).

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