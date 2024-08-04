ЧТО В БЕЛОРУССИИ: УЧАСТИЕ В ОБМЕНЕ И ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ УРАГАНА

Алесь МИХНЕВИЧ Новость о большом обмене гражданами с участием России, США и других стран стала на время главной.
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