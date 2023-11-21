США не будут отказываться от SpaceX из-за высказываний Маска

Global Look Press/Igor Golovniov/ZUMAPRESS.com Соединенные Штаты не будут отказываться от технологий SpaceX из-за высказываний владельца компании Илона Маскаю Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.