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США не будут отказываться от SpaceX из-за высказываний Маска

США не будут отказываться от SpaceX из-за высказываний Маска

Global Look Press/Igor Golovniov/ZUMAPRESS.com Соединенные Штаты не будут отказываться от технологий SpaceX из-за высказываний владельца компании Илона Маскаю Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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