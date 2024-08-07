В Челябинской области почти вдвое выросло число затопленных домов и участков

На Южном Урале вновь осложнилась паводковая ситуация. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, на утро среды, 7 августа, на контроле в регионе остается подтопление 220 частных жилых домов и 564 приусадебных участков (сутки назад – 180 и 223 соответственно).