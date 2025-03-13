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Царьград

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ВСУ били по мирным французскими снарядами: Рассказывает чудом спасшийся местный житель

ВСУ били по мирным французскими снарядами: Рассказывает чудом спасшийся местный житель

Для атак по машинам людей, ехавших за водой, использовали западное вооружение.Житель Часова Яра, который после одной из последних атак лежит в больнице, рассказал журналистам РИА Новости, как уцелел при очередном налёте.

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