Медведев призвал снять территориальные ограничения для СВО

После атаки ВСУ на Курскую область России необходимо снять все территориальные ограничения для проведения спецоперации на Украине, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 8 августа в Telegram-канале.
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