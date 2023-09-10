Украинские и западные СМИ необъективно и односторонне подходят к освещению ситуации на Украине – к такому выводу пришла ведущая финская газета «Хельсингин Саномат», вышедшая с саморазоблачающим материалом «Мы не смогли распознать ошибки Украины».
Украинские и западные СМИ необъективно и односторонне подходят к освещению ситуации на Украине – к такому выводу пришла ведущая финская газета «Хельсингин Саномат», вышедшая с саморазоблачающим материалом «Мы не смогли распознать ошибки Украины».
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