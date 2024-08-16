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Царьград

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В Сбере назвали ТОП-5 слов, чаще всего используемых мошенниками

В Сбере назвали ТОП-5 слов, чаще всего используемых мошенниками

Зампред Сбербанка перечислил слова, услышав которые, стоит немедленно положить трубку.Одной из самых распространённых мошеннических схем на данный являются телефонные звонки "от имени" сотрудников банков и даже правоохранительных органов России.

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