«Ливерпуль» повторил клубный рекорд по беспроигрышным встречам

«Ливерпуль» дома победил «Атлетико»в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов (2:0). Красные продлили беспроигрышную серию до 25 матчей во всех турнирах и повторили клубный рекорд, который был установлен с марта по сентябрь 1982 года.