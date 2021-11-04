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«Ливерпуль» повторил клубный рекорд по беспроигрышным встречам

«Ливерпуль» дома победил «Атлетико»в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов (2:0). Красные продлили беспроигрышную серию до 25 матчей во всех турнирах и повторили клубный рекорд, который был установлен с марта по сентябрь 1982 года.

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