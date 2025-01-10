В России резко вырос утильсбор на электромобили: что ждет рынок и потребителей

ВЛАДИВОСТОК, 10 января, ФедералПресс. Резкое увеличение утилизационного сбора на электромобили в России приведет к сокращению ассортимента личного электротранспорта и сделает невозможным существование бюджетных моделей.
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