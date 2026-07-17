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Новости для Фанов

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Советское кино как зеркало души: пять историй о выборе, взрослении и надежде

Советское кино как зеркало души: пять историй о выборе, взрослении и надежде

Мне всегда казалось, что старые фильмы — это не просто пленка с движущимися картинками. Это застывшая музыка времени, которую начинаешь слышать, стоит лишь наткнуться взглядом на знакомый профиль актера или полузабытый предмет интерьера.

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