Советское кино как зеркало души: пять историй о выборе, взрослении и надежде

Мне всегда казалось, что старые фильмы — это не просто пленка с движущимися картинками. Это застывшая музыка времени, которую начинаешь слышать, стоит лишь наткнуться взглядом на знакомый профиль актера или полузабытый предмет интерьера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии