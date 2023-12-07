Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Блинкен заявил, что 90% выделенных на помощь Киеву средств остались в США

Блинкен заявил, что 90% выделенных на помощь Киеву средств остались в США

Около 90% выделенных на военную помощь Украине средств остались в Соединенных Штатах. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном.

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