Экс-дипломат Ричардсон продолжит диалог с РФ по освобождению Уилана

Global Look Press/Oscar Gonzalez/ZUMAPRESS.com Отставной дипломат США Билл Ричардсон в ближайшее время рассчитывает вновь провести встречу с российскими властями для переговоров по освобождению осужденного в России гражданина США Пола Уилана.
Global Look Press/Oscar Gonzalez/ZUMAPRESS.com Отставной дипломат США Билл Ричардсон в ближайшее время рассчитывает вновь провести встречу с российскими властями для переговоров по освобождению осужденного в России гражданина США Пола Уилана.
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