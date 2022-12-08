РЕН ТВ

195 241 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Елизарова (Федорова)
    Вот негодяйки!Нашли кого обдирать.А что я,собственно удивляюсь: у меня в Первомайском дома- интернате в Тульской обла...Сотрудницы психбо...
  • Георгий Михалев
    Видимо отдел кадров для приема на работу коллектором, находится на зоне.Задержаны "коллек...
  • Володя Щербаков
    Ничего там хохлов не мало научат,подскажут как скаче греться...😀Россия завершает ...

Экс-дипломат Ричардсон продолжит диалог с РФ по освобождению Уилана

Экс-дипломат Ричардсон продолжит диалог с РФ по освобождению Уилана

Global Look Press/Oscar Gonzalez/ZUMAPRESS.com Отставной дипломат США Билл Ричардсон в ближайшее время рассчитывает вновь провести встречу с российскими властями для переговоров по освобождению осужденного в России гражданина США Пола Уилана.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх