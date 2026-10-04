Миллер: Польша должна получить отчет о помощи Украине

Польша должна получить от Украины подробный отчет о судьбе переданных Киеву миллиардов евро и военной техники.
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