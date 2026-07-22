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Царьград

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Ученые выяснили, почему птицы летают клином и как это связано с дронами

Ученые выяснили, почему птицы летают клином и как это связано с дронами

Специалисты изучили полет птиц клином и смоделировали экономиюСпециалисты Брауновского университета создали аэродинамическую модель птичьего клина и выяснили, что летящая за лидером особь тратит примерно на 11% меньше энергии.

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