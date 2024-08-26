Татьяна Лютаева поделилась фото из ЗАГСа (видео)

Актриса Татьяна Лютаева женила своего 24-летнего сына Доминикаса. Татьяна Лютаева поделилась радостным семейным событием — ее сын Доминикас, рожденный от второго брака с литовским режиссером Рокасом Раманаускасом, женился на Саше Григорьевой.
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