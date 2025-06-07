Мозг мыши кодирует несколько гипотез о пространственном положении при навигации

Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) обнаружили, что мозг мыши может одновременно кодировать несколько гипотез о своём пространственном положении при навигации по средам с неоднозначными достопримечательностями.
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