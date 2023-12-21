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В 2023 году в больницы Подмосковья по программе «Приведи друга» трудоустроились 330 медиков

В 2023 году в больницы Подмосковья по программе «Приведи друга» трудоустроились 330 медиков

В большинстве своем они не являются жителями Московской области.В 2023 году в больницы Подмосковья по программе «Приведи друга» трудоустроились 330 медиков, всего в подмосковные лечебные учреждения, таким образом, были приглашены почти 600 специалистов.

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