В большинстве своем они не являются жителями Московской области.В 2023 году в больницы Подмосковья по программе «Приведи друга» трудоустроились 330 медиков, всего в подмосковные лечебные учреждения, таким образом, были приглашены почти 600 специалистов.
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