Металлургия прошлого, полное объяснение Часть I. Доменная печь в Истье. Здравствуйте, дорогие друзья! Все мы, так или иначе, знаем, о не превзойдённых по сей день постройках прошлого, например Исаакиевский собор, Колизей, или Эйфелева башня, различные дворцы и крепости, разных времён.
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