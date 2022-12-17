Угрозу космического мусора для спутников связали с работой Starlink

Global Look Press/NASA/Keystone Press Agency Развертывание США спутниковой группировки Starlink привело к росту числа техногенных космических объектов в околоземном космическом пространстве (ОКП), а также затруднило реализацию космических программ.
Global Look Press/NASA/Keystone Press Agency Развертывание США спутниковой группировки Starlink привело к росту числа техногенных космических объектов в околоземном космическом пространстве (ОКП), а также затруднило реализацию космических программ.
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