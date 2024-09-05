Сотни жителей Владивостока объединили танцы и музыка в Нагорном парке

Во вторник, 3 августа, сотни владивостокцев насладились танцами и джазовой музыкой в Нагорном парке. Здесь второй год в рамках культурной программы Восточного экономического форума проходят джазовые вечера.
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