Путин обсудил с губернатором Красноярска проект "Профессионалитет"

Президент РФ Владимир Путин посетил Красноярск, где встретился с губернатором Михаилом Котюковым. Обсуждали успехи федерального проекта "Профессионалитет", который охватывает краевые техникумы и колледжи, включая 130 предприятий и 13 тысяч студентов.
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