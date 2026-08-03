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Царьград

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Путин обсудил с губернатором Красноярска проект "Профессионалитет"

Путин обсудил с губернатором Красноярска проект "Профессионалитет"

Президент РФ Владимир Путин посетил Красноярск, где встретился с губернатором Михаилом Котюковым. Обсуждали успехи федерального проекта "Профессионалитет", который охватывает краевые техникумы и колледжи, включая 130 предприятий и 13 тысяч студентов.

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