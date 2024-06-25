В Атлантическом океане «Адмирал Горшков» отработал поиск подлодок

Экипаж корабельного противолодочного вертолета Ка-27ПЛ фрегата Северного флота ВМФ России «Адмирал флота Советского Союза Горшков» отработал тактические приемы поиска и слежения за подводными лодками в Атлантическом океане.
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