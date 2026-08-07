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19-летний Саберзянов о дебюте за «Ак Барс»: «Очень приятно быть в команде, очень почетно. Буду прилагать все усилия, чтобы пробиться в основу»

Форвард « Ак Барса » Малик Саберзянов подвел итоги гостевого контрольного матча против « Нефтяника » (4:3 Б).

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