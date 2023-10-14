Армении не нужен «Мегринский маршрут»

Виктор Гайдуков

Что за чушь? Пашинян сам отказался от Нагорного Карабаха, подписав соглашение о признании Нагорного Карабах территорией Азербайджана, в рамках границ существовавшей в СССР. Пашинян сделал всё, что только мог, чтобы Карабах отошёл к Азербайджану, а Россия строго следовала достигнутым трёх сторонним договоренностям по Карабаху, до того момента как Пашинян подписал соглашение о передаче Карабаха Азербайджану, а после подписания такого соглашения все предыдущие договоренности потеряли смысл и юридическое значение. Россия могла бы сразу вывести из Карабаха своих миротворцев, но она этого не сделала, а продолжала, при возникающей необходимости, помогать переселенцам из Карабаха и защищать их от нападения различных сил. И делала она это не потому, что её обязывали к этому какие-то договоренности, а потому, что мы, Русские, вообще никогда не бросаем тех кто нуждается в помощи и защите, что и делают наши миротворцы даже ценой своей жизни.