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«Барса» считает, что избавиться от Умтити зимой будет сложно. Аренду предлагал лишь «Бешикташ», но игрок не хочет в Турцию

Пока неизвестно, уйдет ли защитник Самюэль Умтити из «Барселоны» этой зимой. Как пишет Diario Sport, в каталонском клубе пришли к мысли о том, что избавиться от француза в январе будет сложно.

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