СМИ: Международная федерация фехтования отменит рукопожатия после поединка из-за ситуации с Харлан

Традиционные рукопожатия после фехтовальных поединков будут отменены. Такое решение Международная федерация фехтования (FIЕ) приняла из-за скандала, связанного с отказом украинской саблистки Ольги Харлан пожать руку россиянке Анне Смирновой.
Традиционные рукопожатия после фехтовальных поединков будут отменены. Такое решение Международная федерация фехтования (FIЕ) приняла из-за скандала, связанного с отказом украинской саблистки Ольги Харлан пожать руку россиянке Анне Смирновой.
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