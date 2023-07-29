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СМИ: Международная федерация фехтования отменит рукопожатия после поединка из-за ситуации с Харлан

СМИ: Международная федерация фехтования отменит рукопожатия после поединка из-за ситуации с Харлан

Традиционные рукопожатия после фехтовальных поединков будут отменены. Такое решение Международная федерация фехтования (FIЕ) приняла из-за скандала, связанного с отказом украинской саблистки Ольги Харлан пожать руку россиянке Анне Смирновой.

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