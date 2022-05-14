365NEWS.BIZ

74 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария
    перепись необходима для сбора статистики, на базе которой корректируют экономику и соц сферу. Потому ее всегда провод...Что хотели скрыть...

Марат Башаров выйдет на сцену в балете

47-летний актер Марат Башаров рассказал о новых перипетиях своей актерской судьбы. Марат Башаров, уволенный из «Школы современной пьесы», получил роль в балете «Конек-Горбунок», который поставил Владимир Кехман в Новосибирском театре оперы и балета.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх