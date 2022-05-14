Марат Башаров выйдет на сцену в балете

47-летний актер Марат Башаров рассказал о новых перипетиях своей актерской судьбы. Марат Башаров, уволенный из «Школы современной пьесы», получил роль в балете «Конек-Горбунок», который поставил Владимир Кехман в Новосибирском театре оперы и балета.