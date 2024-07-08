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О срыве операции НАТО в Чёрном море: Британский спецназ уничтожен за несколько часов. Партизаны возвращают Одессу домой

О срыве операции НАТО в Чёрном море: Британский спецназ уничтожен за несколько часов. Партизаны возвращают Одессу домой

Подполье сообщает грандиозные новости – впервые в зоне СВО был уничтожен британский спецназ, притом не необычный, а самые что ни на есть элитные подразделения, притом всего за несколько часов.

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