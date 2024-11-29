Перемирие в зоне СВО к Рождеству: В Германии предложили план

Политическая обстановка вокруг украинского конфликта продолжает накаляться. Немецкие политики и аналитики все чаще поднимают вопрос о возможных последствиях для ФРГ, особенно в свете поставок Украине ракет Taurus.
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