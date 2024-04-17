В затонувшей машине с участниками СВО обнаружили тела военных. Их искали пять дней

Автомобиль с военнослужащими СВО из Чувашии затонул в Воронежской области Главе Чувашии Олегу Николаеву доложили о затонувшем автомобиле, в котором находились участники специальной военной операции (СВО) на Украине.
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